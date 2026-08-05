La nona edizione di Genius Loci: il festival cresce e invita a immaginare nuove forme di comunità

Si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 settembre all’interno del Complesso Monumentale della Basilica di Santa Croce la nona edizione di “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”, la manifestazione a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Tra letteratura, musica, filosofia, con Abel Ferrara, Alberto Ferrari, Ascanio Celestini, James Brandon Lewis e molti altri



Si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 settembre all’interno del Complesso Monumentale della Basilica di Santa Croce la nona edizione di “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”, la manifestazione a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio che, ogni anno, rende protagonisti di un’esperienza unica migliaia di spettatori: memoria e identità si mettono in dialogo con i linguaggi contemporanei, dalla letteratura alla musica, dalla filosofia all’arte.

Il festival è cresciuto e chiede di guardare oltre: un invito all’impegno per valorizzare gli spazi identitari e culturali, sperimentando nuove forme di comunità, in alternativa al consumo omologato di città e luoghi come semplici attrazioni turistiche. Tutto questo a partire dal sentirsi parte dello spirito di Santa Croce, luogo universale e vivo dell’incontro tra l’uomo, la fede, l’arte e il pensiero. Assistere a un concerto notturno nel Secondo Chiostro, a un talk con i protagonisti della cultura sotto l’affresco L’Albero della Vita di Taddeo Gaddi, vivere performance site specific: sono oltre 20 gli appuntamenti in programma, tra esclusive per l’Italia e eventi site specific, in 4 serate e un’alba ispirati dallo spirito di uno dei luoghi più affascinanti al mondo.

Cosi gli spazi del complesso monumentale francescano (il Cenacolo, il Secondo Chiostro, la Cappella Pazzi) si rivelano attraverso incontri con filosofi e artisti, concerti, talk e performance, aprendo riflessioni sul tempo presente e sollecitando nuove visioni e nuove forme di convivenza.

Nell’anno in cui si celebra San Francesco per l’ottavo centenario dalla morte, il messaggio universale di fraternità e pace del Santo di Assisi è tanto attuale quanto necessario. Tra le anteprime svelate del programma, il regista e attore Abel Ferrara leggerà i versi di Gabriele Tinti per Francesco, unendo i temi della spiritualità delle origini francescane alle tensioni dell’arte e della poesia contemporanea; Mauro Ceruti dedicherà una lectio magistralis a Edgar Morin e al suo ultimo appello “per una nuova civiltà della Terra e per un umanesimo planetario”; il filosofo Maurizio Ferrara, lo scrittore Marco Malvandi, il professore e artista Francesco D’Isa e storica dell’arte e saggista, Daniela Cotimbo, storica dialogheranno su pensiero oggi ai tempi del dilagare dell’Intelligenza Artificiale in “Il genio artificiale. Dialoghi su creatività, ragione e macchine”.

E se San Francesco tornasse oggi a predicare, mettendo in scena un presepe nel parcheggio di un supermercato? Chi incontrerebbe? Le storie di chi resta ai margini, le vite di cui raramente si parla , trovano spazio nel racconto collettivo di “Poveri Cristi”, spettacolo di e con Ascanio Celestini, su musiche del fisarmonicista Gianluca Casadei.

Nel programma, il concerto in prima italiana del duo di musicisti ucraini composto da Heinali e Andriana-Yaroslava Saienko che si cimenteranno con la personale reinterpretazione dell’opera di Ildegarda di Bingen (1098-1179), santa monaca benedettina, poetessa, musicista, cosmologa, erborista e molto altro. In questo nuovo progetto che fonde il folklore ucraino con la musica delle polifonie medioevali di Hildegarda, ricreate con l’uso di sintetizzatori vintage, la visionaria musica della Von Bingen diviene quasi uno specchio che pare assorbire e trascendere l’orrore dei conflitti contemporanei e la mancanza di umanità della guerra.

E poi in esclusiva italiana l’emozionante omaggio al genio di John Coltrane, nel centesimo anniversario della sua nascita, proposto dal musicista americano James Brandon Lewis, eletto come il migliore sax tenore dell’anno, e Chad Taylor in “Radiant Imprints – Celebrating the music of John Coltrane”.

Da citare anche il concerto all’alba con “In Solo” di Alberto Ferrari, voce, chitarra e compositore dei Verdena e degli I Hate My Village. L’artista torna ad esibirsi dal vivo accompagnato solo dalla sua chitarra in un’esibizione intima e speciale alle prime luci del nuovo giorno.

L’evento ha il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2026.

Ingresso libero su prenotazione.

Programma in aggiornamento su www.controradio.it e www.santacroceopera.it

FB e IG @geniuslocisantacroce