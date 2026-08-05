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Fiamme nei boschi di Castell’Azzara, in azione elicotteri e canadair

By Chiara Brilli

Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13.30 di oggi, in località Selvena, sul territorio comunale di Castell’Azzara, in provincia di Grosseto. Fatti intervenire anche due elicotteri della flotta regionale.

Il sistema regionale antincendi boschivi, si spiega, si è attivato immediatamente per circoscrivere il rogo e limitare i danni alla vegetazione.

Sono quattro gli elicotteri regionali e un Canadair dei vigili del fuoco i velivoli impegnati nelle operazioni di spegnimento per l’incendio boschivo scoppiato in località Selvena, nel comune di Castell’Azzara (Grosseto). A terra al lavoro le squadre dell’Antincendio boschivo della Regione e i vigili del fuoco, quest’ultimi dislocati a protezione della case che si trovano nelle vicinanze del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.
L’incendio è divampato intorno alle 13.30 di oggi. Data la conformazione della zona e il fatto che alcuni punti critici sono difficilmente raggiungibili, la sala operativa regionale ha disposto subito l’invio dei due elicotteri regionali per effettuare sganci dall’alto per contenere l’avanzata delle fiamme e facilitare il lavoro a terra degli operatori. Poi la decisione di far intervenire altri velivoli.

La raccomandazione della Regione “è di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l’uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe”.

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