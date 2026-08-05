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Rifiuti abbandonati in un campo a Prato, scatta sequestro area

By Sandra Salvato
Nardella rifiuti
copyright:imagoeconomica

Rifiuti abbandonati in un terreno di circa mille metri quadri vicino a un bosco in località La Moraiola, nel comune di Vernio (Prato), sottoposta a sequestro preventivo l’area insieme al materiale che vi era stato accatastato e a due mezzi agricoli.

Due le persone individuate, entrambe italiane, che “si ipotizza siano autori dei reati di abbandono e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché di realizzazione di discarica abusiva”. Lo rende noto la procura di Prato che coordina le indagini della polizia locale.
Tra i rifiuti abbandonati, si spiega, “numerosi infissi in legno deteriorati, vari rifiuti di origine urbana, mobilia, imballaggi plastici e legnosi, nonché batterie per auto esauste e strutture da demolizione contenente amianto, per una superficie complessiva di circa 1000 metri quadri”.

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