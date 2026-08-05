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Caldo, a Firenze ancora 41 gradi e codice rosso fino a venerdì

By Redazione
caldo firenze
ONDATA DI CALDO OGGI LA GIORNATA PIU CALDA PREVISTA NELLA CAPITALE AFA CALORE TERMOMETRO 41 GRADI FARMACIA

Ancora una massima a 41 gradi a Firenze, mentre il bollettino odierno del ministero della Salute non solo ha mantenuto il codice rosso per oggi e domani, ma lo ha esteso fino a venerdì 7 agosto. Se le previsioni saranno confermate, ill capoluogo toscano arriverà a otto giorni consecutivi di codice rosso.

Oggi la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi, mentre domani e venerdì potrà attestarsi a 37. Caldo anche la notte, con le minime a 22 gradi alle stazioni meteorologica Firenze Università e Giardino di Boboli e 23 alla centralina dell’Orto Botanico. Alle 11 il termometro era già salito a 34 gradi nelle prime due centraline e 36 gradi nella terza.
Ieri il record è andato ancora alla stazione dell’Orto Botanico che ha registrato 41 gradi, le altre due si sono fermate a 39.

Ma dal Centro funzionale regionale si prevedono le temperature stazionarie e comunque con valori molto superiori alla media anche nei prossimi giorni.

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