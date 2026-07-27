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Lun 27 Lug 2026
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Caldo, a Firenze torna il codice giallo

By Redazione
Codice rosso per il caldo

E’ in arrivo una nuova ondata di caldo a Firenze. Domani in città ci sarà il codice giallo e per mercoledì è previsto il passaggio all’arancione: le previsioni, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, indicano un aumento progressivo delle temperature, soprattutto delle massime, con punte di 35-36 gradi.

Tra le raccomandazioni che vengono diffuse dal Ministero della salute limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi delle alte temperature.

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