Caldo, a Firenze sale a 9 serie giorni di codice rosso

Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute estende il codice rosso anche al 28 giugno: se le previsioni saranno confermate la città arriverà a nove giorni consecutivi con il livello massimo di allerta. Oggi la temperatura percepita massima, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è di 38 gradi: lo stesso sarà domani mentre domenica potrà toccare i 39 gradi. Stamani alle 9.30 la stazione meteorologica dell’Orto Botanico registrava già 32,5 gradi, Firenze Università 31,8 gradi e il Giardino di Boboli 31,3 gradi.