Fiamme in capannone industriale a Capalle. Incendio sotto controllo

Un incendio si sarebbe sprigionato nel primo pomeriggio di oggi in un sito industriale contenente materiale tessile nella zona di Capalle, in via Limite a Campi Bisenzio, accanto all’autostrada A1. La lunga colonna di fumo nero è stata visibile anche da diverse zona della piana fiorentina.
L’incendio è ora sotto controllo, le squadre dei Vigili del fuoco sono riuscite a contenere le fiamme evitando la propagazione al resto dell’edificio industriale. Sono in corso le operazioni di rimozione dei materiali presenti all’interno dell’edificio e lo spegnimento di quelli rimasti coinvolti dall’incendio, dove in parte la copertura è collassata su di essi.
Sono intervenuti dalle 14.00 i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest, della sede centrale, dal distaccamento di Calenzano, di Barberino del Mugello, di San Casciano e di Empoli, con il supporto di autobotti dai comandi di Prato e Pistoia.
E’ stato presente anche personale di Terna per la disalimentazione elettrica di una linea che passa proprio sopra l’edificio in fiamme. Non ci sono state persone coinvolte.
E’ stato presente anche personale di Terna per la disalimentazione elettrica di una linea che passa proprio sopra l’edificio in fiamme. Non ci sono state persone coinvolte.
“A seguito dell’ incendio scoppiato in un sito industriale in via di Limite, si invita la cittadinanza a scopo esclusivamente precauzionale a non aprire le finestre delle proprie abitazioni, non far uscire gli animali dalle abitazioni. – si legge nella nota diffusa dal Comune di Campi Bisenzio – Si invitano i cittadini ad adeguarsi a questi comportamenti fino a nuovi accertamenti”