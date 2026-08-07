Fiamme in capannone industriale a Capalle. Incendio sotto controllo

L’incendio è ora sotto controllo, le squadre dei Vigili del fuoco sono riuscite a contenere le fiamme evitando la propagazione al resto dell’edificio industriale. Sono in corso le operazioni di rimozione dei materiali presenti all’interno dell’edificio e lo spegnimento di quelli rimasti coinvolti dall’incendio, dove in parte la copertura è collassata su di essi.

Sono intervenuti dalle 14.00 i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest, della sede centrale, dal distaccamento di Calenzano, di Barberino del Mugello, di San Casciano e di Empoli, con il supporto di autobotti dai comandi di Prato e Pistoia.

E’ stato presente anche personale di Terna per la disalimentazione elettrica di una linea che passa proprio sopra l’edificio in fiamme. Non ci sono state persone coinvolte.