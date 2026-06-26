Controradio Streaming
Sab 27 Giu 2026
Controradio Streaming
MusicaIntervisteNation Of Language. Ascolta l'intervista!
MusicaInterviste

Nation Of Language. Ascolta l’intervista!

By Giuseppe Barone

Pierluigi MHZ ha intervistato i Nation of Language, trio synth-pop di Brooklyn per un’unica data estiva: sabato 27 giugno 2026 sul palco de La Prima Estate Festival, con Gorillaz e Wolf Alice.

Ascolta l’intervista!

Pierluigi MHZ ha intervistato i Nation of Language, trio synth-pop di Brooklyn guidato dalla voce di Ian Richard Devaney e completato da Aidan Noell e Alex MacKay. Nati nel 2016, i NoL hanno costruito negli anni un’identità molto riconoscibile, in equilibrio tra new wave, elettronica, post-punk e una scrittura emotiva ma mai nostalgica, capace di trasformare malinconia e movimento in canzoni dal forte impatto melodico.

Dopo la pubblicazione di Dance Called Memory, primo album per Sub Pop, e la recente rilettura di Tougher Than The Rest di Bruce Springsteen, la band arriva in Italia per un’unica data estiva: sabato 27 giugno 2026 al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore, sul palco de La Prima Estate Festival, in una giornata che vedrà protagonisti anche Gorillaz e Wolf Alice.

Un’occasione per parlare con loro del rapporto con il pubblico italiano, dell’energia del live, del dialogo tra intimità e dancefloor e di cosa significhi portare una musica così emotiva e fisica dentro uno dei festival più attesi dell’estate.

 

Articolo precedente
Caldo, a Firenze sale a 9 serie giorni di codice rosso
Articolo successivo
Scontri alla fabbrica, sindaco chiede Comitato ordine pubblico a Prato

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31901Cronaca19308Politica4340Cultura & Spettacolo3866Diritti2702Sanità2571

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI