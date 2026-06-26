Nation Of Language. Ascolta l’intervista!

Pierluigi MHZ ha intervistato i Nation of Language, trio synth-pop di Brooklyn per un’unica data estiva: sabato 27 giugno 2026 sul palco de La Prima Estate Festival, con Gorillaz e Wolf Alice.

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Pierluigi MHZ ha intervistato i Nation of Language, trio synth-pop di Brooklyn guidato dalla voce di Ian Richard Devaney e completato da Aidan Noell e Alex MacKay. Nati nel 2016, i NoL hanno costruito negli anni un’identità molto riconoscibile, in equilibrio tra new wave, elettronica, post-punk e una scrittura emotiva ma mai nostalgica, capace di trasformare malinconia e movimento in canzoni dal forte impatto melodico.

Dopo la pubblicazione di Dance Called Memory, primo album per Sub Pop, e la recente rilettura di Tougher Than The Rest di Bruce Springsteen, la band arriva in Italia per un’unica data estiva: sabato 27 giugno 2026 al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore, sul palco de La Prima Estate Festival, in una giornata che vedrà protagonisti anche Gorillaz e Wolf Alice.

Un’occasione per parlare con loro del rapporto con il pubblico italiano, dell’energia del live, del dialogo tra intimità e dancefloor e di cosa significhi portare una musica così emotiva e fisica dentro uno dei festival più attesi dell’estate.