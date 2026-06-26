Due giovani feriti da spari di arma da fuoco vicino a Massa

Due feriti da arma da fuoco nella notte sul litorale di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, ultimo della Versilia.

Un giovane di origine albanese, di 26 anni, soccorso intorno alle 4 dal 118 in codice giallo per una ferita all’inguine. E’ stato portato all’ospedale di Massa.

Il secondo, di 20 anni, italiano, è rimasto ferito, ma di striscio, sempre per sparo da arma da fuoco ed è stato soccorso circa un’ora dopo, intorno alle 5, in piazza De André, al Cinquale di Montignoso, ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Massa. Indagini delle forze dell’ordine sui due ferimenti, avvenuti a breve distanza di tempo.

La polizia di Stato ha avviato indagini e ha informato il magistrato di turno alla procura di Massa Carrara. I due feriti verranno sentiti a sommarie informazioni. Il 118 ha poi precisato la vicenda in maniera opposta a quanto riferito all’inizio. Dunque, il ferito di 20 anni, italiano, è stato il primo dei due ad essere colpito, alle ore 4 (e non alle 5) in via Gramsci a Montignoso (e non in piazza De Andre’ come reso noto in precedenza). Inoltre è lui quello ferito all’inguine da uno sparo portato in codice di urgenza giallo al pronto soccorso.

L’altro ferito, l’albanese di 26 anni, è stato preso di striscio a una gamba intorno alle ore 5 in piazza De’ Andre’, nella frazione di Cinquale. I due luoghi distano poche centinaia di metri.

Ricerche della polizia di Stato sul litorale di Massa Carrara per individuare l’uomo armato che verso le 4 ha sparato con una pistola contro altri giovani, ferendone due, a Cinquale di Montignoso, nei pressi di piazza De Andrè. Il giovane è armato di una pistola, forse di piccolo calibro a giudicare dai colpi che hanno raggiunto un italiano di 20 anni, attinto all’inguine, e un albanese di 26 anni, preso di striscio a una gamba.

Secondo prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una discussione fra due gruppi di giovani davanti a un bar che rimane aperto tutta la notte. Lite poi degenerata in spintoni e fronteggiamenti, finché uno ha estratto l’arma e ha sparato, poi è fuggito. Sarebbero stati uditi almeno tre colpi tra i presenti.

I ferimenti sarebbero da riferirsi a questo unico episodio.

Sul posto le volanti della questura di Massa Carrara e la squadra mobile apuana. Gli investigatori acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza disponibili nella zona e raccoglieranno le testimonianze. I feriti farebbero parte di un gruppo di amici proveniente dalla zona di La Spezia.