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Lun 10 Ago 2026
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Treni, in Toscana ad ottobre gli abbonati viaggiano con il 50% di sconto

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
Toscana treni
PRESENTATO IL BLUES PRIMO TRENO IBRIDO DI TRENITALIA

Sui treni regionali della Toscana il mese di ottobre 2026 si viaggerà con uno sconto del 50 per cento sul costo degli abbonamenti mensili validi. E’ una misura straordinaria, e una tantum, resa possibile dal recupero di 1,5 milioni di euro dalle penali applicate a Trenitalia.

La misura è stata approvata dalla giunta regionale  toscana su proposta dell’assessore ai trasporti Filippo Boni dopo i disagi eccezionali a luglio coi lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, a Firenze, e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. L’intervento, non più rinviabile, ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. “È previsto – spiega Boni – che le risorse recuperate attraverso le penali tornino progressivamente ai pendolari che hanno subito un disagio straordinario”. “Queste risorse – sottolinea il presidente Eugenio Giani – non vanno ad aggravare il bilancio regionale, ma sono recuperate da fondi già destinati al sistema ferroviario e derivano dalle penali applicate a Trenitalia. Abbiamo deciso di farle tornare ai pendolari”.

“La priorità della Regione resta quella di lavorare ogni giorno affinché Trenitalia migliori il servizio ferroviario, riduca i ritardi e affronti le criticità che i pendolari incontrano – spiega l’assessore Filippo Boni – Lo sconto non può e non vuole essere la risposta ai problemi ordinari del trasporto ferroviario, né tantomeno sostituire il lavoro che stiamo portando avanti con Trenitalia e Rfi per rendere il servizio più puntuale e affidabile. Ponte al Pino, però, è stata una situazione diversa: un intervento infrastrutturale straordinario, necessario e non rinviabile, che ha comportato l’interruzione della circolazione ferroviaria e disagi eccezionali per migliaia di pendolari soprattutto in alcune linee”.
“Proprio per questo – prosegue Boni – abbiamo ritenuto giusto affiancare al lavoro che stiamo facendo per affrontare i problemi del servizio anche un intervento straordinario a favore di chi ha subito le conseguenze di questa particolare situazione. Il nostro obiettivo non è dare bonus per compensare i disservizi, ma lavorare perché i disservizi diminuiscano e il servizio migliori”.

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