Caldo, Firenze verso i dieci giorni consecutivi di codice rosso

Non accenna ad attenuarsi l’ondata di calore che interessa Firenze. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, domani e anche domenica 9 agosto portando a 10 i giorni consecutivi di allerta massima. Proseguono quindi anche le condizioni di forte disagio bioclimatico. Secondo il bollettino temperatura massima percepita sarà di 39 oggi e domani, mentre domenica dovrebbe attestarsi sui 38 gradi.

Le temperature restano elevate anche nelle ore notturne. Le minime registrate questa notte sono state 22,6 gradi alla stazione meteorologiche di Firenze Università, 22,8 gradi a quella del Giardino di Boboli e 24,2 gradi alla centralina dell’Orto Botanico. Alle 11 (ora solare) il termometro era a era già salito rispettivamente a 34,1 gradi, 34,3 gradi e 36 gradi. Ieri invece si sono raggiunti i 40,3 gradi alla stazione Orto Botanico, 39,8 a quella di Giardino di Boboli e 38,3 a Firenze Università.

E dalle previsioni del Centro Funzionale Regionale non arrivano notizie di mutamenti significativi del meteo e delle temperature almeno fino a martedì.

Si ricorda che il codice rosso viene attivato quando condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell’intera popolazione, non soltanto delle categorie più fragili.

Si raccomanda inoltre di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Infine, sul sito del Ministero della Salute è a disposizione un decalogo di semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.