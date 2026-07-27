Sicurezza: Comune Scandicci, reati in calo del 52% a Villa Costanza

Nel I semestre del 2026 i reati al parcheggio scambiatore di Villa Costanza, a Scandicci (Firenze), sono calati del 52% rispetto allo stesso periodo del 2025: sono passati, in valore assoluto, da 29 a 14. E’ quanto rende noto l’amministrazione comunale scandiccese. I furti sono calati del 72% (da 25 a sette); tra questi, quelli su auto in sosta sono scesi da 17 a un solo episodio. I numeri sono stati approfonditi nell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura (Cosp) dedicato proprio all’esame delle misure di vigilanza e sicurezza relative al parcheggio scambiatore A1/tram.

Nella riunione, presieduta dal prefetto Francesca Ferrandino, hanno partecipato la sindaca Claudia Sereni, gli assessori alla sicurezza di Scandicci Lorenzo Vignozzi e di Firenze Andrea Giorgio, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia e della società Unipark srl gestrice del luogo.

Nell’area, si spiega dal Comune di Scandicci, prosegue l’impegno delle forze dell’ordine sul fronte del contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, che ha portato alla segnalazione di alcune persone alla Prefettura da parte della Guardia di Finanza. Nel parcheggio è poi “attivo un sistema di videosorveglianza di ultima generazione, installato da Autostrade per l’Italia, composto da 60 telecamere, 48 delle quali dotate di un software di intelligenza artificiale in grado di inviare alert in presenza di situazioni sospette”.

“I dati illustrati confermano l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da tutti i soggetti coinvolti, grazie al coordinamento della Prefettura – afferma la sindaca di Scandicci Claudia Sereni -. La sensibile diminuzione dei reati, e in particolare dei furti sulle auto in sosta, dimostra l’efficacia delle azioni messe in campo. Possiamo dire che oggi Villa Costanza è un luogo controllato e gestito in modo efficace. Continueremo a mantenere alta l’attenzione”.