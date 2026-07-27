Scontro scooter-bus, muore 17enne nel Fiorentino

Si chiamava Edoardo Varvarito il 17enne, studente dell’istituto Gobetti-Volta, morto nello scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiava e un autobus della linea 24 che procedeva in senso opposto questa mattina a Bagno a Ripoli, in località Osteria Nuova.

Cordoglio del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, che si è recato sul luogo dell’incidente. “È un dolore profondo dover scrivere queste parole – scrive sui social Pignotti -. Stamani la nostra comunità è stata colpita da una tragedia immensa, di quelle che fanno mettere in discussione tante cose della quotidianità. Edoardo, un ragazzo di appena 17 anni, un nostro concittadino e studente del Gobetti-Volta, ha perso la vita in un incidente stradale. Era alla guida del suo motorino quando si è scontrato con un autobus nei pressi di Osteria nuova. Una perdita che lascia sgomenti e che ci sconvolge profondamente.

Ho voluto portare un abbraccio ai suoi familiari, accorsi sul luogo dell’incidente, perché tutta la nostra comunità si stringe commossa intorno a loro in questo momento di dolore. Tutti i nostri pensieri vanno a Edoardo e alla sua famiglia e a suoi amici, non c’è modo di accettare che una giovane vita se ne vada così”.