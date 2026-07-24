Fakir, Giani: non criminalizzare polizia ma non mascherare errori

Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani al programma ‘L’aria che tira’ su La7

“Guai a identificare la sinistra con la criminalizzazione della polizia. È tutto il contrario. Noi proprio nelle Regioni in cui governiamo, vediamo un grande rispetto, una collaborazione autentica” sul fronte dell’ordine e la sicurezza pubblica, “abbiamo un rapporto ottimale con le forze di polizia”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani al programma ‘L’aria che tira’ su La7.

Al tempo stesso però, ha sottolineato, “guai in nome di una tutela delle forze di polizia mascherare comportamenti che singolarmente sono non positivi”. Per il governatore “in nome dei diritti che ogni cittadino deve avere in un Paese democratico, in un Paese liberale come vuole essere l’Italia le cose vanno messe in evidenza”.

Giani parlava mentre sullo schermo scorrevano le immagini del fermo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato da due poliziotti. “In questo caso – ha aggiunto – vedo un comportamento che onestamente lascia molto a desiderare

Giani ha anche detto che mentre “stiamo parlando di un comportamento di due operatori delle forze dell’ordine che è messo chiaramente in discussione nella vicenda Fakir, la risposta è ‘inaspriamo le pene per i giovani da 14 a 18 anni’. Mi sembra un assoluto sfasamento di risposta logica. Si vuole, con questo argomento, semplicemente sollevare a qualche mese dalle elezioni il solito tema dell’ordine pubblico e della sicurezza in una chiave repressiva”. Giani ne ha parlato rispondendo a una domanda sul Ddl approvato dal Consiglio dei ministri che rafforza l’imputabilità per gli under 18, definita ‘norma anti maranza’.

La sicurezza, ha aggiunto, “dal mio punto di vista è affrontare con concretezza la professionalità delle forze dell’ordine, l’insieme di interventi che possiamo fare di carattere sociale come istituzioni di carattere anche repressivo”. Invece “ributtare tutto sull’inasprimento delle pene per i giovani è demagogia, anche perché, onestamente, le pene ci sono eccome”.