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ToscanaCronacaTurista fiorentina muore in Kenya
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Turista fiorentina muore in Kenya

By Domenico Guarino
turista morta

Incidente in Kenya, muore turista italiana in vacanza con la famiglia. L’auto su cui viaggiava le 52 enne si è scontrata con un camion

Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all’ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi.

Fatale l’impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l’autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L’ambasciata d’Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l’ospedale dove si trovano i due connazionali.

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