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Ven 24 Lug 2026
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ToscanaAmbienteFiamme vicino resort a Certaldo, '50 ettari coinvolti'
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Fiamme vicino resort a Certaldo, ’50 ettari coinvolti’

By Redazione

I due incendi sviluppatesi ieri a Certaldo (Firenze) hanno coinvolto complessivamente oltre 50 ettari di territorio: lo rende noto la Metrocittà di Firenze.    Le fiamme, si spiega inoltre, hanno riguardato soprattutto “aree classificabili come vegetazione”, ovvero terreni incolto o
agricoli, e “in misura minore aree boscate”.

 

Incendio nel Pian Grande a Certaldo (Firenze), in corso da ieri sera le operazioni di bonifica. E’ quanto si spiega dai vigili del fuoco impegnati da ieri pomeriggio insieme alle squadre dell’antincendio boschivo della Regione: le fiamme si sono sviluppate anche vicino a un resort. Impiegati anche gli elicotteri.    L’altro incendio, si spiega sempre dai vigili del
fuoco,  ha coinvolto un capannone dove è collassato il tetto. Al suo interno sono presenti diverse rotoballe.

 

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