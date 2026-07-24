Fiamme vicino resort a Certaldo, ’50 ettari coinvolti’

I due incendi sviluppatesi ieri a Certaldo (Firenze) hanno coinvolto complessivamente oltre 50 ettari di territorio: lo rende noto la Metrocittà di Firenze. Le fiamme, si spiega inoltre, hanno riguardato soprattutto “aree classificabili come vegetazione”, ovvero terreni incolto o

agricoli, e “in misura minore aree boscate”.

Incendio nel Pian Grande a Certaldo (Firenze), in corso da ieri sera le operazioni di bonifica. E’ quanto si spiega dai vigili del fuoco impegnati da ieri pomeriggio insieme alle squadre dell’antincendio boschivo della Regione: le fiamme si sono sviluppate anche vicino a un resort. Impiegati anche gli elicotteri. L’altro incendio, si spiega sempre dai vigili del

fuoco, ha coinvolto un capannone dove è collassato il tetto. Al suo interno sono presenti diverse rotoballe.