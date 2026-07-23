Affitti brevi, Comune Siena esclude ‘decisioni imposte dall’alto’

Lo ha ribadito l’assessore al turismo Vanna Giunti, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione della consigliera del Pd Anna Ferretti sul Piano strategico del turismo di Siena 2024-2030.

“E’ necessario contemperare la tutela della residenzialità, in particolare nel centro storico, con la salvaguardia dell’economia cittadina . La normativa regionale aggiornata consente ai Comuni di adottare soluzioni specifiche e di regolamentare il sistema in base alle caratteristiche dei singoli territori. Non riteniamo opportuno intervenire attraverso tagli indiscriminati o decisioni imposte dall’alto” . Lo ha ribadito l’assessore al turismo Vanna Giunti, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione della consigliera del Pd Anna Ferretti sul Piano strategico del turismo 2024-2030.

Il Comune di Siena esclude dunque , almeno per il momento, “tagli indiscriminati o decisioni imposte dall’alto” per gli affitti brevi e punta a una regolamentazione condivisa con le categorie economiche.

“Una soluzione definitiva -dice appunto Giunti- dovrà scaturire da un confronto con le associazioni di categoria, tenendo conto degli studi realizzati e delle istanze di tutti i soggetti interessati. La preparazione di tavoli di confronto per dare seguito a questo percorso è già all’ordine del giorno”.

L’assessore ha inoltre rivendicato le iniziative messe in campo per la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso un calendario di eventi distribuito durante tutto l’anno e gli interventi per valorizzare itinerari alternativi nel centro storico. Giunti ha infine annunciato che è ormai nella fase conclusiva il percorso di costituzione della Fondazione ‘Destinazione Siena e Territorio senese’, promossa dal Comune insieme alla Camera di commercio di Arezzo-Siena, che sarà chiamata a coordinare in modo stabile le politiche di promozione e sviluppo turistico del territorio.