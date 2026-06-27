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Sab 27 Giu 2026
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Caldo, a Prato chiusura oraria anticipata di nidi e asili

Sandra Salvato
By Sandra Salvato

Il Comune di Prato ha deciso per la chiusura oraria anticipata di scuole dell’infanzia e nidi comunali al 29 luglio a tutela dell’incolumità dei bambini e del personale insegnante e ausiliario. Ciò, spiega il Comune, a causa delle alte temperature e delle previsioni meteorologiche emanate dal Consorzio Lamma che annunciano per la prossima settimana un ulteriore innalzamento della colonnina di mercurio.

La chiusura è stata decisa anche perché le misurazioni delle temperature nelle strutture educative – nonostante l’introduzione di condizionatori portatili e di altri sistemi di raffrescamento -, hanno riportato valori superiori a quelli ritenuti idonei con peggioramento verso le ore pomeridiane. Quindi, ci sarà chiusura anticipata delle scuole dell’infanzia comunali da lunedì 29 giugno a martedì 30 giugno (data di termine del servizio da calendario scolastico) con uscita dei bambini dalle 13 alle 14, e la chiusura anticipata dei nidi d’Infanzia comunali da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio con uscita dei bambini dalle 13 alle 14. Le tariffe per i nidi saranno quelle previste per il tempo corto.

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