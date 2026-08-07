L’intelligenza artificiale al servizio dei piccoli negozi di vicinato

L’intelligenza artificiale a servizio dei piccoli negozi di vicinato. E’ il progetto che la Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo ha sviluppato insieme all’Università degli studi di Firenze – Disit Lab e alle società Sintra Consulting ed EngiNe.

Intitolato “Sadi-Miac” (acronimo che sta per Sistema di assistenza alle decisioni integrato con modelli digital twin e Intelligenza artificiale per le attività commerciali), punta a mettere anche il commercio di prossimità nelle condizioni di usare strumenti avanzati di analisi dei dati, finora accessibili soprattutto ai grandi operatori, per conoscere meglio i flussi di persone, prevedere tendenze e valutare in anticipo gli effetti delle diverse strategie commerciali.

La sperimentazione, si spiega in una nota, realizzata nei centri commerciali naturali di via Gioberti a Firenze e di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, ma applicabile in ogni borgo, centro storico o Ccn delle due province, è stata finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027. Il prossimo passo sarà mettere questi risultati a disposizione delle imprese per aiutarle a prendere decisioni più consapevoli e diventare più competitive. “È solo un esempio di come lavoriamo per dare più futuro ai nostri soci, difendendo il valore economico e sociale del terziario”, sottolinea Aldo Cursano, appena riconfermato per i prossimi cinque anni alla presidenza dell’associazione di Firenze e Arezzo.