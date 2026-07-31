TPL: scattano rincari per bus e tramvia, da 1 agosto biglietti a 2 euro

Entreranno in vigore dal Primo di agosto, le nuove tariffe dei titoli di viaggio, biglietti e abbonamenti, di Autolinee Toscane in tutta la regione. Rincari per chi si muove in bus e tramvia: il ticket ordinario urbano nei capoluoghi passa da 1,70 a 2 euro, quello urbano maggiore da 1,30 a 1,50 euro.

Gli aumenti riguardano anche i biglietti sms (da 2 euro a 2,40 più il costo dell’operatore per l’urbano capoluogo), l’abbonamento mensile ordinario (da 38,70 a 42,40 euro) e il carnet urbano 10 viaggi (da 15,50 a 18,20 euro). Per quanto riguarda le linee extraurbane, il biglietto di una corsa per la fascia fino a 10 chilometri salirà da 1,70 a 2 euro, quello fra i 10 ed i 20 da 2,90 a 3,40 euro. Sempre per quanto riguarda l’extra urbano, i carnet 4 corse aumentano da 6 euro a 7,10 (fascia fino a 10 km) e da 10,40 a 12,20 (fascia 10-20), gli abbonamenti settimanali, rispettivamente, da 14,70 a 16 euro e da 19 a 20,70; i mensili ordinari da 39,80 a 43,40 euro (fascia fino a 10 chilometri) e da 51,40 a 56 euro (10-20 km). Tuttavia i titoli di viaggio acquistati fino al 31 luglio, sia cartacei che digitali, potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027, così come saranno validi fino alla scadenza naturale gli abbonamenti già comprati.

Restano invece invariati gli abbonamenti trimestrali e annuali, gli abbonamenti studenti (annuali e dieci mesi), i titoli agevolati Isee e quelli previsti dalla legge regionale 100.