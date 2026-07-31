Porto Livorno: Usb indice scioperi per il caldo

Sciopero per il caldo dei lavoratori delle società e delle cooperative operanti nel porto di Livorno dal 2 al 9 agosto, tra le ore 12 e le 16. A proclamarlo il coordinamento Usb Mare e Porti Livorno.

“Nonostante i numerosi tavoli e confronti svolti negli ultimi mesi continuano a mancare misure strutturali, omogenee e realmente efficaci, in grado di garantire un’adeguata tutela a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori portuali, in particolare a coloro che operano nelle condizioni più gravose e maggiormente esposte al rischio da stress termico” per questo Usb Mare e Porti Livorno ha indetto uno sciopero per il caldo dei lavoratori delle società e delle cooperative operanti nel porto di Livorno dal 2 al 9 agosto, tra le ore 12 e le 16.

Usb ricorda che “il 14 luglio, con grave ritardo rispetto all’avvio della stagione estiva e all’entrata in vigore, alla fine di maggio, dell’ordinanza regionale, si è finalmente riunito il Tavolo di igiene e sicurezza. Nel corso dell’incontro, l’Autorità di sistema portuale ha comunicato che, su 19 imprese portuali, ben 15 non avevano ancora trasmesso gli aggiornamenti dei Duvri relativi al rischio da calore, nonostante tali aggiornamenti fossero stati richiesti già da circa due mesi”. “Come riportato anche dalla stampa locale – prosegue il sindacato -, l’Autorità di sistema portuale ha annunciato l’avvio di ispezioni e verifiche. Un intervento necessario, ma che arriva quando l’estate è già nel pieno, e quando le lavoratrici e i lavoratori sono stati esposti per settimane a temperature sempre più elevate. A rendere la situazione ancora più grave è il fatto che, proprio nelle lavorazioni più pesanti, gravose e maggiormente esposte al rischio da calore, vengono spesso impiegati lavoratori neoassunti, con contratti a termine o chiamati a prestare attività lavorativa in forme discontinue”.

Usb Mare e Porti Livorno ha inoltre “richiesto nuovamente un incontro urgente al presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, al fine di affrontare le gravi criticità connesse all’esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori portuali alle temperature estreme e di individuare misure concrete, efficaci e immediatamente applicabili”