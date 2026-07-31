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Caldo, codice rosso a Firenze per tutto il weekend

By Domenico Guarino
Firenze
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Codice rosso per il caldo a Firenze: l’allerta massima scatta oggi ma è prevista anche domani e domenica. Per la giornata odierna possibili fino a 39 gradi e anche per i prossimi giorni il Centro funzionale regionale prevede temperature massime superiori alle medie del periodo.

Si tratta della quarta ondata di calore dall’inizio dell’estate. Palazzo Vecchio segnala inoltre che a Firenze ci sono state 12 giornate da bollino rosso consecutive dal 20 giugno all’1 luglio, altre 13 senza interruzioni dal 9 al 21 luglio.

“Le temperature elevate per più giorni consecutivi aumentano sensibilmente i rischi per la salute soprattutto per le persone più fragili, ma non solo. Ondate di calore come queste portano al perdurare di condizioni di siccità che aumentano notevolmente i rischi di incendio” sottolinea l’assessora alla protezione civile del comune di Firenze Laura Sparavigna.

“L’invito è a seguire tutte le raccomandazioni necessarie in questi giorni di allerta rossa, non sono semplici indicazioni ma misure importanti di tutela della salute – aggiunge l’assessore al welfare Nicola Paulesu -. Ci tengo a rinnovare l’appello alla collaborazione dei medici di famiglia, che possono segnalare le situazioni di maggiore vulnerabilità con il servizio di sorveglianza attiva: è un supporto importante”.

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