Samuele Spinelli morto a Barcellona, l’autopsia entro settembre

Sarà depositato entro la metà di settembre alla Procura di Roma l’esito dell’autopsia sul corpo di Samuele Spinelli, il 27enne fiorentino morto a Barcellona il 1° giugno, alcuni giorni dopo essere stato fermato dalla polizia catalana. L’esame autoptico rappresenta uno snodo decisivo dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Francesco Brando, che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per fare piena luce sulle cause della morte del giovane.

L’attenzione degli investigatori è concentrata su quanto accaduto il 29 maggio, quando Spinelli venne bloccato all’interno di un negozio della capitale catalana mentre si trovava, secondo la ricostruzione, in un forte stato di agitazione. A ricostruire gli ultimi momenti del giovane sarebbe un video della durata di un’ora e 16 minuti, acquisito nell’ambito degli accertamenti.

«Un video di un’ora e 16 minuti racconta cosa è avvenuto a Samuele – spiega l’avvocato Diego Capano, che assiste la famiglia Spinelli –. Il giovane è stato trattenuto, senza motivi leciti, in uno stanzino, per 40 minuti tenuto prono, poi sottoposto a un trattamento di contenimento farmacologico, l’arresto cardiaco e la corsa in ospedale. Occorrerà capire se queste condotte hanno avuto un’incidenza sulla morte di Samuele e l’esito dell’autopsia potrà essere illuminante».

Sarà proprio la consulenza medico-legale a chiarire se le modalità del fermo, il prolungato contenimento in posizione prona e il successivo trattamento farmacologico abbiano avuto un ruolo nel decesso del giovane. Le conclusioni degli esperti potrebbero indirizzare i prossimi sviluppi dell’indagine della Procura capitolina ed eventuali valutazioni sulle responsabilità.

Sulla vicenda interviene anche la politica fiorentina. Il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Vecchio, Luca Milani, ha espresso la vicinanza dell’intero gruppo consiliare alla famiglia di Samuele Spinelli, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto.

«Desidero esprimere, a nome di tutto il gruppo Pd di Palazzo Vecchio, vicinanza alla famiglia di Samuele Spinelli, il giovane morto dopo un fermo della polizia catalana. Siamo rimasti tutti scossi da questa tragica notizia che ha sconvolto tutta la città. Chiediamo che si faccia chiarezza su quanto accaduto e che s’intervenga, a livello nazionale, per far luce su una morte avvenuta a Barcellona in circostanze ancora da chiarire», ha dichiarato Milani.

L’attesa è ora tutta per il deposito dell’autopsia, previsto entro metà settembre. Il documento potrebbe fornire risposte determinanti sulle cause della morte di Samuele Spinelli e chiarire se quanto avvenuto durante il fermo della polizia catalana abbia avuto un’incidenza nel tragico epilogo della vicenda.