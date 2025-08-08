Controradio Streaming
Lun 11 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaAmbienteDomenica bollino rosso solo a Firenze. Città più calda d'Italia
ToscanaAmbienteCronacaSocietà

Domenica bollino rosso solo a Firenze. Città più calda d’Italia

By Viola Giacalone
@Imagoeconomica

Torna domenica a Firenze, unica città italiana, il bollino rosso del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Oltre al bollino rosso, ci sono anche 13 città in arancione (rischio solo per i più fragili).

Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Firenze è anche l’unica città italiana che oggi è in arancione: domani le si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Rieti. Tornando a domenica, le città più fresche, con il bollino verde (nessun rischio caldo), saranno Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria.

Quaranta gradi a Firenze, 39 a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni; a Bologna 38 gradi insieme a Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona. Sono le previsioni per domenica prossima di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la rimonta dell’anticiclone africano che durerà almeno per altri 7 giorni , con il primo picco delle temperature proprio per il 10 agosto. Nelle prossime ore ci sarà il primo vero sussulto. Sono attese massime di 38 gradi a Firenze e Terni, 36 gradi a Roma e 35 gradi a Napoli. Sabato 9 agosto le massime saliranno fino a 39 gradi nella piana Firenze-Prato-Pistoia, a Terni oscilleremo ancora intorno ai 38 gradi, Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo toccheranno i 37 gradi con tantissima umidità”. Ma sarà il 10 agosto che si registrerà un primo picco delle temperature, con l’umidità che aggraverà la percezione del calore, oltre i 40 gradi, in Pianura Padana, coinvolgendo Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per uscire da questa ‘giungla termica’, osserva Tedici, “dovremo aspettare almeno Ferragosto: nel successivo weekend (16-17 agosto) qualche temporale potrebbe scendere verso l’Italia settentrionale”.

Palazzo Vecchio torna a ricordare i consigli per tenere semplici comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

Articolo precedente
Fine vita: la Toscana è terza per richiesta di informazioni all’associazione Coscioni
Articolo successivo
Regionali, Giani : “Sereno e felice, mia ricandidatura è stato percorso impegnativo”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30434Cronaca18150Politica4041Cultura & Spettacolo3797Diritti2547Sanità2511

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI