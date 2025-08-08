Controradio Streaming
Ven 8 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFine vita: la Toscana è terza per richiesta di informazioni all'associazione Coscioni
ToscanaCronacaSanitàSocietà

Fine vita: la Toscana è terza per richiesta di informazioni all’associazione Coscioni

By Viola Giacalone
Fine vita: la Toscana è terza per richiesta di informazioni all'associazione Coscioni

La Toscana è al terzo posto in Italia per richieste di informazioni sul fine vita. Risultano al Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni 35 contatti ogni 100.000 abitanti negli ultimi 12 mesi.

 

Si tratta di un servizio gratuito il numero 06 9931 3409, promosso dall’Associazione Luca Coscioni per fornire informazioni e orientamento sul fine vita. Il servizio è attivo tutti i giorni e affronta temi come eutanasia e suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda. La Toscana si colloca al terzo posto per numero di contatti pro-capite, subito dopo Liguria (48), la prima in Italia, Lazio (43).
Nel corso dell’ultimo anno il primo servizio gratuito in Italia nato per fornire tutte le informazioni necessarie sui diritti del fine vita ha ricevuto oltre 16 mila richieste a livello nazionale, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Il servizio è attivo tutti i giorni e affronta temi come eutanasia e suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda.
Le richieste in Liguria hanno riguardato soprattutto eutanasia e suicidio medicalmente assistito (circa 5 al giorno), ma anche interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda (più di una al giorno). Inoltre, 580 persone (51% donne, 49% uomini) hanno ricevuto informazioni pratiche per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, in Italia o in Svizzera.

Articolo precedente
Gaza: l’11 agosto un flashmob a Firenze per “unire le resistenze”
Articolo successivo
🎧 Firenze, ex sanatorio Banti, fallisce la trattativa con l’imprenditore neozelandese

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30426Cronaca18146Politica4038Cultura & Spettacolo3797Diritti2546Sanità2510

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI