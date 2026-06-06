‘No ad aumento costo del vapore’: sindaci area geotermica Toscana contro Enel Green Power

“I sindaci dei Comuni geotermici esprimono forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto agli aumenti del costo del vapore applicati da Enel Green Power alle imprese e alle attività produttive che utilizzano direttamente la risorsa geotermica”.

Inizia così la nota congiunta dei primi cittadini dell’area geotermica in Toscana. Si tratta dei sindaci Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), Nicola Verruzzi (Montieri), Luciana Bartaletti (Chiusdino), Alberto Ferrini (Castelnuovo di Val di Cecina), Graziano Pacini (Pomarance), Francesco Guarguaglini (Radicondoli), Francesco Govi (Monteverdi Marittimo). “Nel 2025 Enel Green Power – si legge ancora nella lettera- ha rivendicato un aumento del prezzo del vapore idoneo pari al 117%. I sindaci dei comuni geotermici chiedono alla regione Toscana l’apertura di un confronto urgente e la valutazione di ogni possibile iniziativa normativa e legislativa finalizzata a tutelare i territori ”

In particolare i sindaci chiedono a Enel Green power- di verificare la possibilità di introdurre strumenti che consentano di definire criteri certi, trasparenti e sostenibili per la determinazione del prezzo del vapore destinato ai teleriscaldamenti, civili e alle piccole e medie imprese, evitando che questi costi siano determinati esclusivamente dalle oscillazioni del mercato energetico nazionale e garantendo condizioni compatibili con le esigenze di sviluppo delle comunità locali!.

Infine, si legge nella lettera “chiediamo inoltre ad Enel Green Power di riconsiderare questa scelta e di aprire un confronto concreto con le amministrazioni locali, le categorie economiche e le imprese interessate”.