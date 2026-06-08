Spleen, “Gush”. Il Disco della Settimana.

La giovanissima rock band fiorentina alla prova dell’album d’esordio. Con innegabile forza e attitudine, la band da il meglio di sè quando si allontana dalle fin troppo chiare influenze “grunge”.

Uscito venerdì 22 maggio “GUSH” (pubblicato da Contempo Records e distribuito da MGM metropolitan Groove merchants), è il primo album degli SPLEEN, la rock band fiorentina formata da Samuele Riccucci alla chitarra e alla voce, Matteo Innocenti alla batteria, Olmo Fantini alla chitarra e Alberto Sanna al basso che si è fatta notare per una serie di singoli che hanno anticipato il disco e per una serie di infuocati live.

“GUSH”, racconta la band, nasce dall’esigenza di raccogliere e lasciare sedimentare tutto ciò che gli SPLEEN hanno costruito negli ultimi anni, trasformando esperienze, scrittura e live in un lavoro organico e definitivo: “Come una pianta che spara fuori con forza i propri semi solamente una volta pronti, così noi abbiamo deciso di far uscire GUSH. Raccolta dei nostri semi.”

L’album arriva dopo l’uscita dell’ultimo di una serie di singoli, “W.Y.E.D.F.M. (Would You Ever Die For Me)” lo scorso aprile, brano profondamente legato alla storia live della band e diventato nel tempo uno dei momenti più intensi dei loro concerti.

Nei prossimi mesi, inoltre, gli Spleen saranno impegnati in un’intensa attività live che li porterà sui palchi italiani ed europei. A luglio la band aprirà le date italiane dei The Darkness, esibendosi il 7 luglio al Castello Scaligero di Verona e l’8 luglio al Pistoia Blues Festival.

Ad agosto torneranno nel Regno Unito con una serie di appuntamenti che includono il 4 agosto all’Hope & Anchor di Londra, il 6 agosto al The Ramp di Horwich (Bolton) e il 7 agosto sul palco del Rebellion Festival di Blackpool.

Questo il calendario aggiornato degli appuntamenti live della band:

21 maggio – Firenze, Contempo (listening party e firmacopie)

23 maggio – Firenze, Lumen

12 giugno – Genova, Music For Peace

7 luglio – Verona, Castello Scaligero (opening The Darkness)

8 luglio – Pistoia, Pistoia Blues Festival (opening The Darkness)

4 agosto – Londra, Hope & Anchor

6 agosto – Bolton, The Ramp Horwich

7 agosto – Blackpool, Rebellion Festival

Gli SPLEEN nascono a Firenze nel 2024. Poco dopo firmano con Contempo Records e pubblicano l’EP di debutto “Dystopic School”, accolto con entusiasmo nel Regno Unito e trampolino per le prime date live in Inghilterra. Nello stesso anno pubblicano anche il secondo EP “Making Plans for Nigel” (dal brano degli XTC) e iniziano a farsi conoscere nella scena underground italiana ed europea grazie a un’intensa attività dal vivo.

Tra aprile e maggio 2025 affiancano Piero Pelù come band di supporto nei principali club italiani, mentre nell’estate successiva portano il loro “Behind the Sun Tour” su palchi come il Rebellion Festival di Blackpool e lo Sherwood Festival di Padova.

“Gush”, degli Spleen, è il nostro Disco della Settimana.