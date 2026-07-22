Motedomini, Lega: “fatto gravissimo Funaro si dimetta. PD: “richiesta lunare”

“Il caso Montedomini non è più un incidente isolato, ma un fatto politico gravissimo che investe direttamente la credibilità dell’Amministrazione comunale di Firenze”. Così in una nota la Lega di Firenze che chiede alla sindaca Sara Funaro di dimettersi e rivolge un appello alla minoranza di Palazzo Vecchio a sottoscrivere col Carroccio una mozione di sfiducia.

Per l’on.Tiziana Nisini, commissario Lega Firenze, Guglielmo Mossuto, capogruppo del Carroccio iin Consiglio comunale a Firenze, e per Barbara Nannucci e Stefano Nencioni, consiglieri della Lega al Quartiere 3 e 2, “di fronte all’emersione di appartamenti e immobili pubblici finiti nel circuito degli affitti turistici brevi, mentre il Comune conduce da mesi una battaglia politica e amministrativa contro questo fenomeno, il corto circuito è ormai evidente”.

“Non siamo davanti a una semplice contraddizione comunicativa -proseguono i rappresentanti della Lega- ma a un fallimento politico e amministrativo. Il punto politico è semplice e non può essere eluso. Se l’Amministrazione non sapeva, allora ha dimostrato di non saper controllare il proprio sistema di enti, partecipate e organismi collegati, proprio su un tema che ha trasformato in una bandiera identitaria. Se invece sapeva, oppure se elementi rilevanti erano già presenti nei protocolli e nelle pratiche degli uffici comunali, allora il problema diventa ancora più grave perché si profila una responsabilità politica diretta per omissione, sottovalutazione o mancato intervento tempestivo”.

“Quando su un tema così sensibile si produce una frattura tanto clamorosa tra propaganda e realtà amministrativa – si afferma -, quando emergono dubbi sul livello di controllo esercitato sugli enti pubblici e quando la città scopre che immobili pubblici possono essere instradati verso la rendita turistica mentre si predica il recupero della funzione residenziale, la responsabilità politica non può essere scaricata su tecnici, uffici o organismi terzi. Le dimissioni del sindaco rappresentano, a questo punto, un atto di lealtà e di rispetto verso Firenze”.

Da parte sua il PD fa scudo rispetto alla sindaca Funaro. “Ci pare lunare la richiesta” alla sindaca di dimettersi e alla minoranza d votare una mozione di sfiducia, “avanzata dalla Lega” relativa . Un tentativo evidente e maldestro di strumentalizzare ancora una volta la vicenda di Montedomini, vicenda su cui l’Amministrazione è uscita netta e determinata fin da subito”. Così in una nota il Pd.

“L’indirizzo dell’Amministrazione sugli affitti brevi è chiaro e non lascia spazio ad alcuna ambiguità – si afferma in una nota dei Dem -. Chi oggi cerca di alimentare una polemica lo fa senza affrontare il tema di fondo: regolamentare il fenomeno degli affitti brevi e contrastare l’emergenza abitativa restano una priorità e su questo non ci saranno passi indietro. Sarebbe auspicabile concentrarsi sul merito delle questioni, anziché ricorrere a iniziative che appaiono finalizzate esclusivamente a creare clamore mediatico”.