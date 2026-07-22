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Cultura & SpettacoloCinemaAlla Compagnia nuove repliche del film "La casa dalle finestre che ridono"
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Alla Compagnia nuove repliche del film “La casa dalle finestre che ridono”

By Giustina Terenzi

Il cultmovie di Pupi Avati torna al cinema in versione restaurata in 4k. Horror originale e fascinosamente inquietante, rappresenta un tassello importante nella sconfinata e disordinata galassia del nostro ‘cinema nero’. Nuove repliche al Cinema La Compagnia di Firenze fino al 31 luglio

L’infossata e apparentemente sonnolenta provincia ferrarese degli anni Sessanta fa da sfondo alle vicende di Stefano, un giovane e ambizioso restauratore che riceve l’incarico di riportare alla luce un affresco agonizzante in una chiesa locale. L’opera è il testamento artistico di Buono Legnani, un pittore locale tragicamente noto come “il pittore delle agonie”, morto suicida decenni prima. Lavorando a stretto contatto con le immagini tormentate del dipinto, il protagonista scoperchia involontariamente un rimosso fatto di follia, feticismo e antichi rituali di sangue. Ben presto, la sua ricerca della verità si scontra con l’ostile reticenza degli abitanti del paese, pronti a tutto pur di proteggere un segreto innominabile che riemerge dal passato per reclamare nuove vittime.

Il film ha infatti il merito di aver inventato un genere personale e autoctono, il gotico padano. Pupi Avati dimostra qui tutta la sua straordinaria capacità di orchestrare la tensione attingendo a piene mani dal folklore contadino e da quel senso di macabro strisciante che si nasconde dietro la normalità della vita di provincia. Protagonista non secondaria è infatti l’ambientazione, la placida e solare provincia ferrarese, che ospita una vicenda di perversione. Un classico della paura che supera brillantemente la prova del tempo.

Grazie al restauro in alta definizione 4K, è possibile riscoprire la fotografia originale e le atmosfere sospese del film con una nitidezza e una profondità visiva mai viste prima, assaporando il fascino inquietante di un’opera immancabile per gli amanti del cinema di genere. Fino al 20 settembre biglietto a €3,50 grazie all’iniziativa Cinema Revolution

NUOVE REPLICHE:

VENERDì 24 LUGLIO, ORE 15.00
LUNEDì 27 LUGLIO, ORE 17.00
MERCOLEDì 29 LUGLIO, ORE 19.00
GIOVEDì 30 LUGLIO, ORE 21.15
VENERDì 31 LUGLIO, ORE 20.30

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