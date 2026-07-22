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Firenze, Cubo Nero: ufficio Unesco valuta ‘misure correttive’

By Domenico Guarino
unesco

Non c’è solo l’inchiesta della procura della Repubblica, ma ora indaga anche l’ufficio Unesco di Parigi sul cosiddetto Cubo Nero, la costruzione sorta al posto dello storico teatro comunale di Firenze che modifica il paesaggio architettonico della città rinascimentale.

“Lavoreremo con le autorità italiane per sostenere gli sforzi di conservazione” del patrimonio sorico-architettonico e “per individuare eventuali misure correttive”, ha detto un funzionario dell’Unesco a Parigi all’edizione fiorentina de La Repubblica. Il centro storico di Firenze è totalmente sotto tutela Unesco dal 1982 e ora l’organismo dell’Onu vuol veder chiaro se il progetto abbia alterato il paesaggio e le caratteristiche architettoniche di Firenze in modo irreversibile.

“Qualsiasi progetto previsto all’interno di un sito che è patrimonio mondiale – prosegue il portavoce Unesco – deve garantire di non dare un impatto irreversibile sugli attributi che ne hanno giustificato l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale” Unesco.

Intanto prosegue l’inchiesta della procura di Firenze con 15 indagati, a vario titolo, per le ipotesi di falso, abusi edilizi e violazione del Testo unico sul Paesaggio. Tra gli indagati ci sono dirigenti del Comune, manager, l’ex soprintendente di Firenze Andrea Pessina, progettisti. Sotto la lente ci sono i volumi, il colore scuro della nuova costruzione in distonia con la zona tutelata, violazioni ai vincoli paeaggistici.

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