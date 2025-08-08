Gaza: l’11 agosto un flashmob a Firenze per “unire le resistenze”

In occasione dell’81/o anniversario della Liberazione di Firenze, lunedì 11 agosto, nuovo flash mob ”Urlo per Gaza e per la Palestina libera’ promosso dal Collettivo di fabbrica dei lavoratori ex Gkn, con appuntamento alle 21 in piazza Tasso.

“Ci sono date che non si scelgono – affermano dal Collettivo di fabbrica dei lavoratori ex gkn -, ma che comportano scelte. E in fondo scegliere la parte, è il primo elementare passo dell’essere partigiani La Resistenza non è un singolo atto ma un processo”, affermano in una nota dove sottolineano che pausa di agosto “rischia di mettere a dura prova la lotta operaia che ha permesso di arrivare a questo punto” per quanto riguarda la reindustrializzazione del sito di Campi Bisenzio.

“Se siamo arrivati fino a qui – sottolineano – è perché non ci siamo arresi”, “non potevamo lasciare agosto vuoto e la cosa più naturale era rilanciare la mobilitazione per la Liberazione di Firenze, tenendo insieme le resistenze di oggi, quella contro delocalizzazioni e impoverimento, quella contro l’occupazione e il genocidio a Gaza. La Resistenza fu operaia, popolare, internazionale. Unì la liberazione alla giustizia sociale. Non esiste una parola che si possa dire sulla Resistenza di allora che oggi non sia Palestina libera”.