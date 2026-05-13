Musica e IA: siglato accordo fra il conservatorio di Firenze e quello di Pechino

La firma c’è stata dopo una lezione su musica e IA tenuta dal professor Li Xiaobing, direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale Musicale del conservatorio cinese, insieme a Li Xhong, vicepresidente del consiglio universitario dell’Istituto cinese.

Firmato un accordo di cooperazione quinquennale tra il Conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze e il Conservatorio Centrale di Musica di Pechino per una collaborazione dedicata a formazione, produzione e ricerca, in particolare sotto il segno dell’Intelligenza Artificiale applicata alla musica. La firma c’è stata dopo una lezione su musica e IA tenuta dal professor Li Xiaobing, direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale Musicale del conservatorio cinese, insieme a Li Xhong, vicepresidente del consiglio universitario dell’Istituto cinese. Hanno accolto la delegazione orientale il direttore del Conservatorio ‘Cherubini’ Giovanni Pucciarmati, il vicedirettore Roberto Neri, il delegato all’Internazionalizzazione e ricerca internazionale Giorgio Albiani e la coordinatrice dei progetti internazionali Anna Maria Emanuele.

“La formalizzazione dell’accordo – ha commentato la presidente del Conservatorio fiorentino, Rosa Maria Di Giorgi – risponde ad una mia precisa intenzione sul piano della progettualità innovativa, questa collaborazione è un tassello strategico del progetto ‘Verso Oriente’. Il Cherubini ha da tempo adottato una concezione innovativa della didattica che integra profondamente tradizione, ricerca tecnologica e competenze trasversali. Unire la grande tradizione italiana alle frontiere dell’Intelligenza artificiale significa offrire ai giovani musicisti gli strumenti necessari”.

Pucciarmati spiega che “non si tratta di abbandonare la grande tradizione italiana, bensì di inglobarla pienamente e valorizzarla in un contesto contemporaneo. Questa collaborazione con Pechino rappresenta proprio questo: un ponte vivo tra passato e futuro, tra cultura italiana e asiatica”. I due istituti, riporta una nota, si impegnano a una “cooperazione progressiva e di lungo periodo”. “Il nostro Conservatorio dà molta importanza alla cooperazione col Conservatorio di Firenze – ha dichiarato Li Xhong – e auspica una collaborazione ampia e articolata sotto ogni aspetto”.

Il Conservatorio Centrale di Pechino è una delle principali istituzioni musicali della Repubblica Popolare Cinese, unica accademia d’arte inclusa nel Project 211 e nella Double First-Class Construction, direttamente subordinata al Ministero dell’Istruzione. Il suo Dipartimento di Music AI and Information Technology rappresenta un centro di riferimento internazionale per la ricerca tra musica, tecnologie digitali e “Intelligenza Artificiale generativa”.