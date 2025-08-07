Allerta caldo a Firenze, l’8 agosto torna il codice arancione

Torna l’allerta caldo a Firenze. Per oggi è stato diramato il codice giallo, per domani quello arancione che con molta probabilità, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà esteso al 9 agosto.

Oggi la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi, domani di 37 gradi e sabato di 38 gradi. È quanto si legge nell’apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute.

Palazzo Vecchio torna a ricordare i consigli per tenere semplici comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).