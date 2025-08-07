Controradio Streaming
Gio 7 Ago 2025
ToscanaCantieri in via Bolognese, 'i lavori terminano il 20 agosto'
ToscanaTrasporti

Cantieri in via Bolognese, ‘i lavori terminano il 20 agosto’

By Redazione

Termineranno il 20 agosto i lavori di Publiacqua in via Bolognese, a Firenze: il cantiere si conclude così, si spiega dal Comune, con 20 giorni di anticipo rispetto al previsto (la data di fine lavori era il 10 settembre).

A seguire della riapertura della strada sarà ripristinata la precedente viabilità nelle zone collinari sopra Careggi (come via dei Massoni e via di Capornia) e il servizio tpl sui percorsi consueti. La sostituzione dell’acquedotto è stata realizzata in tre interventi con 2,6 chilometri di strada interessata e oltre 5 chilometri di reti di adduzione e distribuzione rinnovati e di nuovi allacci: un lavoro da 4,7 milioni di euro, finanziato dal Pnrr.
“È raro che un cantiere così importante finisca in anticipo, ma avevamo promesso massimo impegno e ce l’abbiamo messa tutta per questo risultato: la Bolognese riaprirà con 20 giorni di anticipo, una buona notizia per i residenti e per i pendolari del Mugello – commenta in una nota l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio -. Con questo cantiere si conclude la sostituzione completa dell’acquedotto, un grande intervento di rinnovamento in una strada fondamentale per la viabilità della città metropolitana e dove negli ultimi anni si erano moltiplicati gli interventi di urgenza per rotture varie. Adesso avremo sottoservizi moderni, meno perdite e disagi, e una strada riasfaltata. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo a questo risultato, a iniziare da Publiacqua e dalle ditte che hanno lavorato in cantiere, e poi gli organizzatori di Musart che hanno consentito di andare avanti con il cantiere senza interruzione, i nostri uffici e la nostra polizia municipale per l’impegno quotidiano, tutte le amministrazioni coinvolte. Un ringraziamento anche ai cittadini che hanno sopportato di disagi di questi lavori indispensabili per migliorare il servizio e che adesso avranno una strada rimessa a nuovo”.
“Siamo consapevoli dei disagi che abbiamo causato – aggiunge il presidente di Publiacqua Nicola Perini – e voglio ancora una volta scusarmi con i cittadini. Posso però dire con soddisfazione che oggi abbiamo portato a termine un grande e complesso lavoro di cui c’era estrema necessità: siamo intervenuti infatti su una rete molto vecchia e soggetta a frequenti rotture, che in questi anni ha spesso portato a chiusure stradali per le riparazioni. Ora questo tratto è stato interamente sostituito”.

