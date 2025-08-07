Donate due tonnellate di cocomero per festa di San Lorenzo a Firenze

La notte di San Lorenzo, co-patrono di Firenze, si svolgerà il 10 agosto in piazza di San Lorenzo, nel quartiere mediceo omonimo. Il Mercato centrale donerà due tonnellate di anguria. Durante la serata si terrà anche la consegna del Leone di San Lorenzo, il riconoscimento simbolo della tradizione fiorentina, realizzato come da tradizione dalla bottega di Paolo Penko.

“San Lorenzo è la nostra festa, quella che più di ogni altra racconta l’anima autentica del quartiere – dichiara Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello storico Mercato centrale – Il Mercato centrale partecipa con gioia, donando due tonnellate di cocomero per offrire a tutti un momento di freschezza, condivisione e allegria. È il nostro modo per dire grazie a Firenze e ai fiorentini”.

“Una festa della città per la città – aggiunge l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini – che rappresenta anche un momento di ritrovo di tutta la comunità. San Lorenzo per Firenze è la festa delle tradizioni, della fiorentinità e delle relazioni sociali. Un grazie a tutti gli organizzatori e ai tanti volontari che partecipano per la realizzazione di questa splendida festa”.

“Come ogni anno collaboriamo alla realizziamo di una delle più importanti iniziative popolari che avvengono in città, una tradizione ormai consolidata – dichiara Santino Cannamela, presidente di Confesercenti città di Firenze -. San Lorenzo è uno dei rioni storici e popolari della nostra città, che per la notte di San Lorenzo offre questa buonissima pasta e cocomero a tutti coloro che partecipano a questa festa”.

“Questa festa è l’espressione più bella del legame tra commercio, territorio e tradizione”, osserva Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana.