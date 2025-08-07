Regionali: M5s decide appoggio a coalizione per Giani

Alle Regionali in Toscana gli iscritti al M5s hanno scelto di verificare se ci sono le condizioni per prendere parte alla coalizione di centrosinistra, a sostegno del candidato (che sarà ufficializzato stasera) Eugenio Giani: è l’esito del voto online sulla piattaforma ‘Sky vote’, dopo l’annuncio del presidente Giuseppe Conte di ricorrere a questa modalità vista la spaccatura che era in atto all’interno dei 5 Stelle, divisi tra chi appoggiava la candidatura di Giani e chi invece preferiva una corsa in solitaria. Ha vinto dunque l’opzione dell’appoggio a Giani.

Il M5s della Toscana ha scelto di sostenere la corsa di Eugenio Giani per un secondo mandato da governatore in Toscana. E’ l’esito del sondaggio on line voluto dagli iscritti locali al partito. A favore 1.538, mentre 1.030 hanno votato perché il Movimento partecipasse da solo alle elezioni. Dei 5.202 aventi diritto di voto, hanno votato in 2.568. Il sondaggio è partito ieri alle 21 e si è concluso oggi alle 18.

“Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell’unità e della convergenza”, aggiunge in una nota Giani.

“Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale – conclude Giani -, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future”