Firenze: ‘Non c’è posto per chi discrimina’, residenti Rifredi contro apertura sede Vannacci

Attività per bambini al mattino, poi un pranzo sociale in piazza Tanucci e nel pomeriggio, dalle 15, un presidio nella vicina piazza Leopoldo. Mobilitazione sabato prossimo annunciata da residenti nella zona di piazza Tanucci, a Firenze, dove alle 17 sarà inaugurata, alla presenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci, la sede provinciale di Futuro nazionale. Firenze antifascista rilancia l’appello alla mobilitazione con un post sui propri canali social e una foto dell’europarlamentare a testa in giù.

“A pochi metri dalle scuole del quartiere, dove ci impegniamo a educare al rispetto dell’altro, non c’è posto per chi promuove teorie come la remigrazione o la discriminazione verso chi è considerato diverso. Per noi, questa non è solo una presenza sgradita, è una minaccia ai valori educativi e civili che trasmettiamo ogni giorno” lo scrivono in un comunicato un gruppo di residenti del Quartiere di Rifredi a Firenze dove sabato pomeriggio alle 17 sarà inaugurata, alla presenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci, la sede provinciale di Futuro nazionale.

“In queste strade viviamo e cresciamo i nostri figli, e non accettiamo che debbano essere immersi in una cultura improntata all’odio o che i nostri spazi diventino luoghi dai quali doverli tenere lontani per sicurezza o precauzione” prosegue il comunicato.

Per i firmatari, ribaltando “la retorica sulla sicurezza”, “la presenza di un presidio basato su toni provocatori, aggressivi e logiche da ‘controllori’ è essa stessa un fattore di insicurezza e tensione”. Quella di sabato, sottolineano “non è una semplice inaugurazione politica”, ma “una ferita alla memoria storica del nostro territorio. Il nostro è un quartiere nato e cresciuto sui valori della solidarietà e del rispetto reciproco, che ha radici profonde nella storia antifascista di Firenze. Piazza Tanucci e le strade limitrofe sono luoghi che portano ancora i segni e il ricordo di chi ha lottato per la libertà di tutti”. Per questo, aggiungono, “noi residenti continueremo a vigilare affinché i nostri spazi rimangano luoghi di accoglienza e democrazia, fedeli alla storia che ci appartiene”.

Firenze antifascista rilancia l’appello alla mobilitazione dei residenti di piazza Tanucci, sabato prossimo, contro l’apertura della sede di Futuro Nazionale. Lo fa con un post sui propri canali social con la scritta ‘Presidio Antifa – Vannacci no’ e una foto dell’europarlamentare a testa in giù.

La presenza dell’ex generale, scrivono, “non è un semplice evento da accogliere con distaccata tolleranza: è la messa in scena di un progetto politico preciso, che punta a normalizzare idee di esclusione e nostalgia autoritaria. Vannacci non è un provocatore isolato: è l’espressione organica di una destra che usa la retorica della ‘libertà di parola’ per legittimare una visione di società gerarchica e militarizzata”.

Per questo, si legge nel post di Firenze antifascista, “contestare Vannacci non è censura: è memoria, è coerenza con chi ha combattuto per liberare questo paese dal fascismo, con chi ha lottato per arrivare alle conquiste sociali che personaggi come lui vorrebbero seppellire una volta per tutte. La nostra risposta è collettiva e senza deleghe: nessuno spazio di agibilità a chi alimenta la politica dello sfruttamento, della diseguaglianza e della paura!”