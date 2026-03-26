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Gio 26 Mar 2026
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Scoperto un deposito di armi e munizioni in provincia di Prato

By Redazione
Firenze

Scoperto un deposito di armi da fuoco – in particolare di pistole -, munizioni e droga nella provincia di Prato, a Vernio, di cui aveva la disponibilità un 43enne dell’Albania, sottoposto a detenzione domiciliare per altri motivi, irregolare in Italia, pluripregiudicato. La squadra mobile ha trovato due pistole Beretta – una calibro 7,65 e una calibro 9 -, una scacciacani replica di una Beretta calibro 9, un revolver e una pistola marca Bruni a salve replica di una Glock.

C’erano anche – oltre a 75 cartucce per armi comuni da sparo – 30.000 euro in contanti divisi in mazzette, anche con banconote da 200 euro e 100 euro, non solo da 50 e 20. Secondo la procura di Prato tale materiale e denaro riporta “a contesti di criminalità organizzata”, “le armi sono funzionali ad azioni dirette ad attentare all’incolumità” delle persone mentre “il denaro appare frutto di vendita di armi e di stupefacenti”.
Nell’abitazione – situata in frazione Sant’Ippolito, via Marchin – il 43enne era insieme a una donna di 42 anni della Romania.

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