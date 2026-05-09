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Fiesole: partita under 14 finisce in anticipo per insulti razzisti

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
razzisti
(Foto di repertorio)

Una partita di calcio fra under 14 interrotta per insulti razzisti: è accaduto a Fiesole (Firenze), allo stadio Poggioloni, dove si fronteggiavano Sporting Arno e Lastrigiana in un turno eliminatorio per accedere al torneo ‘Niccolò Galli’.

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, un calciatore della Lastrigiana ha spintonato un avversario a centrocampo, un ragazzo subsahariano arrivato un anno e mezzo fa a Firenze dopo il ricongiungimento con la madre, il quale ha reagito con un calcio ed è stato sanzionato con un cartellino giallo.Il padre del tesserato della Lastrigiana è sceso fino alla recinzione del campo cominciando a inveire contro il 14enne, con epiteti razzisti. Alcuni genitori della Lastrigiana, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbero cercato di fermare e calmare l’uomo, senza successo, mentre l’arbitro, sentendo gli improperi, ha deciso di fischiare la fine della partita.

“Gli insulti razzisti da parte di un padre della squadra avversaria a un quattordicenne ci lasciano sdegnati – ha affermato la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti -. E’ un’offesa a tutta la comunità fiesolana, ai nostri valori, a tutto il mondo del calcio e anche alla memoria di Niccolò Galli che noi intendiamo onorare fino in fondo”.

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