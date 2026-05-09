Hantavirus, Asl Toscana: “rischio basso per la passeggera fiorentina”. Starà 45 giorni in quarantena

Lo ha affermato Gianni Nardone, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Centro, a proposito del caso della donna di Firenze che è stata a bordo di un volo Klm a bordo del quale si trovava una persona recentemente deceduta a causa dell’Hantavirus.

“Stiamo parlando della malattia da Hantavirus, in cui per la possibilità di contagio interumano ci deve essere un contatto prolungato, molto ravvicinato”, mentre inquesto caso “il rischio è basso”, anche se “vista la gravità e la letalità della malattia, questo ci consiglia un’estrema cautela”.

Lo ha affermato Gianni Nardone, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Centro, a proposito del caso della donna di Firenze che è stata a bordo di un volo Klm a bordo del quale si trovava una persona recentemente deceduta a causa dell’Hantavirus.

“Stiamo lavorando perché questo basso rischio sia contenuto completamente”, ha detto Nardone, ricordando che “non è proprio un contatto stretto della paziente del volo, era a diverse file di distanza”, e che la quarantena a cui è sottoposta la donna ha una durata di 45 giorni dall’esposizione, avvenuta il 27 aprile scorso: i contatti stretti del soggetto “faranno parte – ha spiegato – dell’indagine epidemiologica che faremo”, e anche a loro “daremo delle precauzioni, soprattutto il contatto su un’eventuale comparsa di sintomi” che finora “assolutamente” non ci sono stati.