Cecina: ultraleggero precipita e atterra in strada colpendo un’auto

Illese le due persone a bordo dell’ultraleggero, marito e moglie, e anche il conducente dell’auto non ha riportato ferite. Colpiti nell’atterraggio anche dei cavi elettrici.

Il velivolo èandato completamente distrutto nell’impatto

Un piccolo aereo da turismo, un ultraleggero, con due persone a bordo, decollato stamattina dall’aeroporto di Tassignano (Lucca), è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna, intorno alle 14, sulla vecchia Aurelia a Cecina (Livorno), all’altezza di via dei Parmigiani, colpendo un’auto che stava transitando., è un biposto ad ala alta, un aereo certificato P92 Js decollato da Tassignano. Dopo un passaggio all’Avioclub di Cecina, per cause ancora da chiarire, superando la ferrovia probabilmente l’aereo ha accusato una perdita di potenza ed è venuto giù in località Cedrino, all’altezza di via dei Parmigiani. Intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia municipale, e i carabinieri. Sul posto anche la sindaca di Cecina Lia Burgalassi.

-“E’ andata bene, per fortuna, anche perché le tre persone coinvolte nell’incidente aereo non sembravano preoccupanti”. Lo ha spiegato la sindaca di Cecina (Livorno) Lia Burgalassi che subito si è recata sul luogo dell’incidente aereo avvenuto nel primo pomeriggio in via dei Parmigiani, nella zona sud della città.

Le due persone che erano a bordo dell’aereo da turismo, secondo quanto appreso, sono state trasferite all’ospedale di Livorno, mentre l’uomo che si trovava a bordo dell’auto è stato accompagnato in stato di choc al pronto soccorso di Cecina.

“L’aereo non veniva né era diretto all’aviosuperficie di ?Cecina – ha precisato la sindaca – ma stava solo sorvolando la zona. Non era né in fase di atterraggio né di decollo, ma per cause ancora da chiarire a un certo punto ha?perso quota e ha tranciato alcuni cavi elettrici finendo su un?olivo, che probabilmente ha attutito la caduta. Da lì è finito?in strada colpendo l’auto di passaggio. La strada rimarrà chiusa ancora per un po’ perché carabinieri e polizia stanno aspettando i rilievi di Enac, visto che si tratta di velivolo certificato, non un ultraleggero”