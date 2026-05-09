Firenze: ‘Il controllo è efficace’, Prefetta conferma le zone rosse

La prefettura di Firenze conferma le ‘zone rosse’ in alcune aree della città, ossia stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, via Palazzuolo e parco delle Cascine nel Quartiere 1, stadio Artemio Franchi e Bellariva nel Quartiere 2, Novoli nel Quartiere 5.

L’ordinanza è stata adottata dal prefetto Francesca Ferrandino in considerazione dell’analisi svolta nel corso del Cosp, “della rilevata efficacia dei dispositivi di controllo in atto e l’accertata persistenza di condotte che determinano concreto pericolo per la sicurezza pubblica in alcune aree del capoluogo”. Nelle zone oggetto dell’ordinanza, afferma la Prefettura, “le Forze di polizia e la Polizia municipale dovranno disporre l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, “i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza”.

Dall’entrata in vigore del primo provvedimento sulle zone rosse (10 ottobre 2024) le persone controllate sono state 39.399 (di cui 19.988 stranieri), con 394 provvedimenti di allontanamento, che hanno riguardato principalmente cittadini stranieri con precedenti penali per reati connessi agli stupefacenti, reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’ordine di allontanamento 208 persone (di cui 143 stranieri)