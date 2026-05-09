Greve in Chianti: presidio in solidarietà con attivisti proPal aggrediti

L’ appuntamento il 9 maggio alle 10:30 in piazza del Comune. Il 29 aprile in Piazza Matteotti a Greve in Chianti, due attivisti di BDS Firenze e Firenze per la Palestina sono stati minacciati e aggrediti verbalmente mentre affiggevano drappi con i nomi delle bambine e dei bambini uccisi in Palestina