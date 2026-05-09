Controradio Streaming
Sab 9 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaGreve in Chianti: presidio in solidarietà con attivisti proPal aggrediti
ToscanaCronaca

Greve in Chianti: presidio in solidarietà con attivisti proPal aggrediti

By Domenico Guarino
propalare , palestina Greve in chianti
STAZIONE CENTRALE ARRIVO ALLA STAZIONE DI BARI DELL'ATTIVISTA FERMATO AL LARGO DI GAZA ANTONIO LA PICCIRELLA BANDIERE PALESTINA
Presidio oggi alle 10.30, in piazza del Comune a Greve in Chianti in solidarietà con i due attivisti propalare aggrediti e minacciati il 29 aprile in Piazza Matteotti a Greve in Chianti,  mentre affiggevano drappi con i nomi delle bambine e dei bambini uccisi in Palestina, nell’ambito dell’iniziativa “20.000 drappi per i bambini vittime dei conflitti” promossa dal Comitato Greve per la Palestina. Il Comune, chiamato in causa dagli aggressori, non avrebbe condannato la violenza ma rimosso i drappi.

“Esprimiamo piena solidarietà ai due attivisti e a tutte le realtà che portano avanti questa iniziativa di memoria nonviolenta. Intimidire chi esercita il diritto costituzionale di espressione e opinione è grave: le istituzioni dovrebbero garantire l’espressione di chi si indigna di fronte alla barbarie, non schierarsi contro chi si mobilità per i diritti umani” dice dmitrji Palagi di Sinistra progetto Comune.

Che aggiunge “questi episodi non sono isolati: in tutta Italia si moltiplicano intimidazioni, denunce e restrizioni contro chi sostiene il popolo palestinese: il silenzio delle istituzioni davanti a ogni singolo atto di intolleranza contribuisce a normalizzarli”.

Articolo precedente
Eolico: in Mugello una ‘marcia popolare’ contro la speculazione
Articolo successivo
Firenze, assolti i tre attivisti di Ultima generazione autori del blitz agli Uffizi

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31657Cronaca19115Politica4290Cultura & Spettacolo3857Diritti2673Sanità2556

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI