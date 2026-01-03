Controradio Streaming
Sab 3 Gen 2026
Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloA Firenze evento di musica, cultura e solidarietà per la Palestina
Cultura & SpettacoloTeatro

A Firenze evento di musica, cultura e solidarietà per la Palestina

By Sandra Salvato
©Controradio

Una serata di musica, parole e impegno civile per la pace e i diritti del popolo palestinese. È questo il senso di ‘Firenze suona per la Palestina’, l’evento in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20:30 al Teatro Puccini di Firenze.

Sul palco, si spiega in una nota, si alterneranno artiste e artisti del panorama musicale italiano, uniti dall’obiettivo comune di dare voce alla richiesta di cessate il fuoco, giustizia e rispetto dei diritti umani. La serata sarà presentata da Daniela Morozzi e vedrà la partecipazione di Errico Canta Male, Liqueedo, Fabrizio Mocata, Coro Agorà, Verdiana Raw, Marco Rovelli (con P. Monti e M. Furia), Edipo e il suo complesso, Meganoidi (in acustico), Fry e Franco (Modena City Ramblers) con Spirito (ex Mcr).

Accanto alla musica, spazio anche agli interventi di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, dell’attivismo e del sindacato: Giancarlo Albori (Gaza Fuorifuoco Palestina), Elisa Giobbi (presidente Firenze Suona), Ali Emad (vicepresidente Associazione Palestinese della Toscana), Tommaso Fattori (attivista), Michele Borgia (portavoce Freedom Flotilla), Ilaria Lani (segretaria Cgil Firenze) e la Comunità delle Piagge.

L’iniziativa è promossa da Gaza FuoriFuoco Palestina, Cgil Toscana e Cgil Firenze, Gaza Fuorifuoco Palestina, Freedom Flotilla, Firenze Suona, + Positivo, Mikron.
Ingresso 15 euro con prevendita disponibile su Ticketone. Il ricavato contribuirà a sostenere iniziative di solidarietà alla causa palestinese.

Articolo precedente
Stalking e violenza verso l’ex moglie, procura chiede rinvio a giudizio
Articolo successivo
Fondi ad Hamas: presidio pro Palestina fuori dal carcere di Sollicciano

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31106Cronaca18694Politica4189Cultura & Spettacolo3842Diritti2628Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI