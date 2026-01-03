Fondi ad Hamas: presidio pro Palestina fuori dal carcere di Sollicciano

Oltre un centinaio di ProPal sta manifestando davanti al carcere fiorentino di Sollicciano, esprimendo solidarietà a Rahed Al Salahat, arrestato nel capoluogo toscano nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Genova sui fondi per Hamas.

Dopo aver improvvisato un breve corteo i manifestanti si sono posizionati a lato dell’ingresso del penitenziario e la strada è stata chiusa temporaneamente. Presente anche l’imam di Firenze Izzedin Elzir, insieme a rappresentanti di Firenze per la Palestina e centri sociali, vigilati da lontano dalle forze dell’ordine.

Il presidio si sta svolgendo senza tensioni e sono stati appesi striscioni con scritto ‘Stop genocide’, ‘Palestina libera’, ‘Fermiamo il sionismo con la Resistenza’, mentre si susseguono gli interventi di alcuni manifestanti utilizzando un megafono. Al Salahat, dipendente della Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese, secondo gli inquirenti sarebbe un componente della cellula italiana di Hamas.