Ispettori del lavoro aggrediti durante un controllo nel Fiorentino, la denuncia della Fp Cgil

“Tre ispettori del lavoro dell’Ispettorato d’area metropolitana di Firenze sono stati malmenati e strattonati durante un controllo in un cantiere di Scandicci (Firenze), avvenuto il 22 maggio, nel corso del quale era stato riscontrato personale a nero”. Lo rende noto la Fp Cgil Toscana.

I funzionari, si spiega in una nota, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, hanno riportato prognosi sino a cinque giorni ed evidenti conseguenze traumatiche. Secondo il sindacato “non è il primo episodio di aggressione a danno di ispettrici e ispettori del lavoro, eppure questo Governo nonché i vertici dell’Ispettorato, come le scorse volte, non hanno speso nemmeno una parola di solidarietà nei confronti del personale. La carenza d’organico dell’Ispettorato del lavoro, in questi momenti, si rivela nella sua drammaticità. Quando i funzionari eseguono i controlli, vengono percepiti come nemici, e tutto ciò è l’emblema di un fallimento dello Stato, che all’art. 1 della nostra Costituzione indica il lavoro come base fondamentale della Repubblica, un lavoro che dovrebbe essere regolare, sicuro, tutelato dagli organi di controllo”. “La situazione di irregolarità è endemica anche in Toscana – sottolinea ancora la Fp Cgil -: dagli ultimi dati disponibili il 65,5%, oltre 6 imprese su 10, sono risultate irregolari. Un fenomeno diffuso che coinvolge tutti i settori produttivi e che richiede un’azione di controllo strutturale e continuativa. Il personale dell’Ispettorato è sempre più solo, poco conosciuto e dimenticato anche dalla politica, pur svolgendo il compito fondamentale su cui dovrebbe basarsi il nostro Stato”. Micaela Cappellini, ispettrice del lavoro e coordinatrice Fp Cgil Toscana per Inl”, sottolinea: “Il nostro compito deriva da un mandato costituzionale e internazionale. L’Ilo riconosce l’ispezione del lavoro come elemento essenziale per l’effettività dei diritti. Ogni aggressione è un’aggressione allo Stato. Serve più personale, in modo che le ispezioni siano effettuate su tutto il territorio toscano e in tutti i settori produttivi per garantire parità di condizioni alle aziende corrette e più diritti ai lavoratori”.

“Vorrei solidarietà ai tre ispettori aggrediti e ribadire con forza che non c’è più spazio nelle imprese per forme di illegalità e di sfruttamento. Queste forme di ingiustizia e mancanza di legalità generano anche enormi problemi di sicurezza, danneggiano la cultura del rispetto delle regole e dei diritti, che è un valore portante della nostra comunità, e sono il presupposto per vere e proprie tragedie sui loghi di lavoro. Scandicci dice no a questa forma di inciviltà che danneggia persone e cose”. Così la sindaca di Scandicci Claudia Sereni.