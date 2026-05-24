Amministrative. Affluenza in calo anche in Toscana, Prato e Pistoia sotto il 44% alle 23

Alle 23 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 46,31% quando mancano solo due sezioni sulle 6.278 totali. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota anche oggi fino alle 15, coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente, alla stessa ora, è del 50,20%.
In Toscana si vota in venti comuni tra cui tre capoluoghi.
Deciso il calo dell’affluenza alle urne per le amministrative a Prato, che alle 23 è del 43,25%, 10 punti percentuali in meno rispetto alla stessa ora della precedente tornata, quando aveva votato il 53,84%.
Resta in forte calo l’affluenza per le amministrative Pistoia: alle 23 si è recato alle urne il
43,65% dei votanti. Alla stessa ora della precedente tornata aveva votato il 55,11%.
Ad Arezzo per le amministrative alle 23 si registra un leggero calo dell’affluenza, che si attesta al 45,56%. Alla stessa ora della precedente tornata aveva votato il 47,26%.