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ToscanaCronacaFirenze, autista bus aggredito da automobilista finisce in ospedale
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Firenze, autista bus aggredito da automobilista finisce in ospedale

By Domenico Guarino
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La colpa dell’autista sarebbe stata quella di ‘aver suonato clacson perché la macchina era ferma sul capolinea’. Lo rendono noto i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrsporti e Ugl-Fna.

Avrebbe suonato il clacson per segnalare ad un  automobilista che stava sostando nel posto bius. per questo un autista AT sarebbe stato aggredito nel pomeriggio di ieri.  Nuova aggressione, questa volta a Firenze, nei confronti di un autista di autobus, che è dovuto ricorrere alla cure del pronto soccorso. Lo rendono noto i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrsporti e Ugl-Fna.

“Ieri pomeriggio – si spiega in una nota – un collega in servizio sulla linea 12 che doveva fare capolinea alla rotonda Barbetti ha avuto ‘la colpa’ di dare un colpo di clacson all’auto ferma sul capolinea. Il conducente dell’auto, troppo suscettibile, è sceso ed approfittando del finestrino aperto ha colpito l’autista del bus che, dopo una successiva colluttazione, è finito all’ospedale. Autobus fermo e corse perse per la soddisfazione di cittadini e turisti”. Secondo i sindacati “la lista dei colleghi autisti mandati al pronto soccorso si sta allungando inesorabilmente, nell’attesa che il Comune di Firenze ci convochi nel rispetto del protocollo sulla sicurezza.

La prefettura di Firenze ha sollecitato le parti martedì 19 maggio a procedere nel rispetto del protocollo, noi aspettiamo di essere ricevuti dalla nostra richiesta del 12 di marzo”. I sindacati sottolineano che, “senza l’incontro previsto dal protocollo, saremo costretti ad intraprendere azioni anche eclatanti, per ottenere ciò che spetta alle lavoratrici, ai lavoratori e ai passeggeri che trasportiamo: attenzione e sicurezza, con la piena applicazione di quanto sottoscritto con il protocollo stesso”.

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