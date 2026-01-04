Controradio Streaming
Venezuela: Funaro condanna attacco Trump. Nel pomeriggio manifestazione a Firenze della comunità dll’America Latina

By Chiara Brilli

“Seguiamo con attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione in Venezuela. Va affermato con determinazione il no alla guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali, come riporta la nostra Costituzione”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro su X.

“Quello di Maduro è uno dei regimi più brutali del mondo e da condannare senza esitazioni per la costante violazione dei diritti umani – aggiunge -. L’attacco di Trump rappresenta però una grave violazione del diritto internazionale e rischia di creare caos a livello regionale e globale. L’Italia con l’Europa unita agiscano per difendere il diritto internazionale con determinazione e senso di responsabilità”.

“Contro l’imperialismo Usa. Solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano”, è la manifestazione lanciata dalle comunità dell’America Latina a Firenze per oggi 4 gennaio. “A seguito dell’aggressione imperialista degli Stati Uniti d’America contro il Venezuela Bolivariano, il sequestro del legittimo presidente Nicolas Maduro e della sua famiglia chiamiamo ad una prima risposta di piazza a Firenze. Rivendichiamo l’indipendenza e sovranità del Venezuela a difesa di tutta l’America Latina, contro le aggressioni, la destabilizzazione e i colpi di stato dell’imperialismo nordamericano. Contro la guerra, al fianco della resistenza, dalla Palestina all’America Latina”, si legge nell’appello firmato da Comunità dal Perù – Firenze, Comunità dal Cile – Firenze, Comunità dal Messico – Firenze, Comunità dalla Colombia – Firenze, Comunità da Cuba – Firenze, e rilanciato da alcune realtà cittadine.

 

