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ToscanaCronacaChiusura Ponte al Pino a Firenze, rallentamenti in viale Volta
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Chiusura Ponte al Pino a Firenze, rallentamenti in viale Volta

By Redazione

Diversi rallentamenti si registrano nel primo giorno dopo la chiusura del ponte al Pino a Firenze. La chiusura andrà avanti fino al 14 settembre.

Monitorando le applicazioni che in tempo reale danno le informazioni sulla viabilità si può infatti vedere che dalla zona di Coverciano alle Cure – il cavalcavia delle Cure è uno degli itinerari consigliati – occorrono intono ai 15 minuti per percorrere circa 3 chilometri, passando da via della Piazzuola. I tempi di percorrenza aumentano se si transita da viale Alessandro Volta dove si segnalano diversi rallentamenti. Viale Volta è una delle aree dove al momento ci sono più problematiche.
Al momento l’altra direttrice dove si registrano rallentamenti è viale de Amicis e dunque la zona verso il cavalcavia dell’Africo, altro percorso suggerito da Palazzo Vecchio. La polizia municipale, con agenti dedicati e il monitoraggio alla smart city control room, sta verificando in tempo reale la situazione e sta fornendo indicazioni ai fiorentini sulla nuova viabilità.

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